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Юристы Telegram попросили Таганский суд Москвы отложить "на разумный срок" заседание по блокировке мессенджера в РФ до тех пор, пока не будут устранены все процессуальные нарушения. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Павла Чикова.
"Просим суд обеспечить фактическое исполнение требований процессуального кодекса и обеспечить реализацию всех процессуальных прав, предоставленных в данном случае законом компании Telegram как ответчику", — цитирует агентство текст ходатайства, опубликованного Чиковым.
По мнению защиты мессенджера, права Telegram при подготовке к процессу не соблюдались. Адвокаты отметили, что компании не дали ознакомиться с иском Роскомнадзора, лишив возможности представить возражения на него и свои доказательства.
Юристы полагают, что причин для срочного рассмотрения иска нет. Ходатайство направлено в суд в пятницу, 13 апреля, факсом.
Напомним, 6 апреля Роскомнадзор подал иск в суд с требованием заблокировать мессенджер из-за его отказа предоставить ФСБ ключи шифрования. В четверг ведомство попросило немедленно привести эту меру в исполнение, если выиграет дело.
Комментарии
процессуальных прав
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Нет в России не каких прав. И Дурову если бы он жил в России давно бы это объяснили.