Все на пляж: стала известна дата открытия купального сезона в Барнауле

10 июня в Барнауле планируется официально открыть купальный сезон. Завершится он 25 августа, следует из постановления главы города Сергея Дугина.
Работать летом будут два пляжа — "Водный мир" (Правобережный тракт, 39) и на острове Помазкин (Правобережный тракт, 10). Известно, что комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи организует перевозку населения до мест отдыха. Какие конкретно маршруты будут выделены для этого, пока не называется.
Как и обычно, летом 2018 года будут проводиться проверки водоемов с целью выявления несанкционированных мест купания. Кроме того, комитет по образованию Барнаула до начала летних каникул должен организовать проведение занятий в школах по изучению мер безопасности людей и охраны их жизни на водных объектах.
Тем временем на днях подвели итоги госзакупки по восстановлению водозабора на городском пляже. Работами займется ООО "Майами-Импорт" за 69 391 рубль при стартовой цене лота в 99 845 рублей.
Комментарии
ООО Майами- импорт занимается продажей одежды)))Как они будут заниматься водозабором??? Очередное хищение бюджетных денег))))
натягивая термобельедада.. мы готовы на пляж