Бийчанин упал с пятого этажа, спускаясь из окна по самодельной веревке

Фото: vk.com/incident_22
Житель Бийска упал с высоты пятого этажа, спускаясь из окна на самодельной веревке — инцидент произошел накануне на Льнокомбинате.
Как сообщает "Бийский рабочий", 42-летний мужчина сделал веревку из предметов одежды и кусков ткани. Однако во время спуска один из узлов развязался, и горожанин упал на спину прямо на козырек магазина, пролетев при этом 7-8 метров.
Мужчину госпитализировали в городскую больницу. Отмечается, что мужчина страдает психическим заболеванием. В данный момент он находится в коме.
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