Международная выставка кошек "Кубок Фортуны 2018 года" состоится в Барнауле 21 апреля. У горожан и гостей столицы Алтайского края есть уникальная возможность увидеть представителей одних из самых красивых пород этих животных.
Как сообщается, свое участие в выставке уже подтвердили более 100 заводчиков из многих городов Сибири, в том числе Новосибирска, Томска, Кемерово и, конечно, Барнаула. Гости мероприятия смогут увидеть красу и гордость России — курильских бобтейлов и "сибиряков", а также котов-великанов мейн-кунов, домашних леопардов бенгалов, кошек эльфов девон-рексов. Участниками выставки станут "британцы", скоттиш фолды, сфинксы, сиамы, тайские кошки, персы, экзоты и многие другие представители кошачьего мира.
Организатор мероприятия, барнаульский фелинологический центр "Фортуна-Кэт", подготовил насыщенную и увлекательную программу. Одним из самых важных событий, несомненно, станет конкурс в трех выставочных классах (взрослые животные, юниоры и ньютеры). Их победители получат возможность участвовать в соревнованиях на звание лучших в России.
Справка: Фелинология — раздел зоологии, изучающий анатомию и физиологию домашних кошек, а также их породы, особенности их селекции, разведения и содержания.
Кроме того, зрителей ждет профессиональное форест-шоу – эффектный показ кошек аборгенных пород с подробными комментариями экспертов. А еще продажа породистых котят и консультации профессионалов о выращивании и содержании кошачьих.
Выставка пройдет 21 апреля с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Барнаул, проспект Ленина, 154-а, TЦ "ГЕО-маркет", 2 этаж. Цена билета: детский – 50 руб., взрослый - 100 руб.
Прикоснитесь к удивительному миру кошек – любимцев фараонов и китайских императоров – на выставке "Кубок Фортуны 2018 года".
Комментарии
кииисы