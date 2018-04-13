Фото: 1tulatv.ru
Пешеход 1981 года рождения погиб в результате наезда автомобиля на 169-м километре дороги "Волчиха – Родино – Благовещенка – Кулунда" в Алтайском крае.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, трагический инцидент случился 12 апреля в 22:25.
Согласно имеющейся информации, водитель 1952 года рождения, управляя автомобилем Great Wall и двигаясь со стороны Кулунды в направлении села Златополь, допустил наезд на пешехода, который шел по правому краю проезжей части в попутном направлении с машиной.
От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда медиков. По факту ДТП проводится проверка.
Комментарии
МЕСНЫЙ!!!!!!!!! АУ!!!!!!!!!!!!!!!
да он издевается