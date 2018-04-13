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Следователи завершили расследование в отношении главного инженера ООО "Бийскмельпром", которого обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, которые привели к причинению смерти по неосторожности. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Следствие предварительно установило, что инцидент произошел 27 октября 2016 года. В помещении гаражного бокса предприятия воспламенилась смесь природного газа и произошел взрыв баллона, который был установлен на машине. В результате электрослесарь, который находился рядом с авто, получил серьезные ожоги тела с развитием ожогового шока. От полученных повреждений мужчина умер спустя несколько дней в больнице.
Следствие считает, что работник был травмирован из-за ненадлежащего исполнения главным инженером предприятия своих профессиональных обязанностей: он не принял меры, направленные на запрет эксплуатации авто с установленным на него газовым баллоном с истекшим сроком службы и не прошедшим очередное освидетельствование на соответствие требованиям безопасности.
Обвиняемый свою вину не признал, однако следствие получило достаточные доказательства, которые были подтверждены итогами сложных технических экспертиз, установивших наличие причинно-следственной связи между смертью работника и ненадлежащим исполнением главным инженером своих обязанностей.
Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения в суд.
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