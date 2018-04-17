Manhattan-pizza объявила "вкусные" акции в честь открытия кафе в "Пионере"

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А вы посещаете ТРЦ и кинотеатры после трагедии в Кемерово?

Нет, слишком страшно. И думаю, что еще долго не смогу идти развлекаться в ТЦ или кинотеатр

Ребенок просится сходить в кино на каникулах, но после этой трагедии я его точно не отпущу одного

Ходил раньше и сейчас буду ходить

Теперь будем ходить только в отдельно стоящие кинотеатры, где есть выход сразу на улицу

Никаких кинотеатров и развлечений в ТРЦ! Смотреть кино будем дома, а развлекаться на природе или в гостях

Как раз теперь и буду посещать. Потому что после трагедии они быстро привели все в порядок и сейчас ТРЦ безопасны как никогда

Посещаю, так как уверен, что в наших ТРЦ и кинотеатрах система безопасности на высшем уровне и у нас никакие ЧП невозможны

Я принципиально не хожу ни в торговые центры, ни в кинотеатры