Manhattan-pizza объявила "вкусные" акции в честь открытия кафе в "Пионере"

Сеть кафе Manhattan-pizza открыла новую точку на карте Барнаула, и теперь свежая и вкусная еда от этой популярной в городе марки быстрого питания доступна в торгово-развлекательном центре "Пионер". В честь этого события заведение предлагает своим гостям выгодные акции.
Региональную сеть Manhattan-pizza называют первопроходцем в городской отрасли фастфуда, причем фастфуда вкусного и качественного. "Мы кормим гостей вкуснейшей пиццей уже больше десяти лет, и в наших красно-желтых кафе побывали сотни тысяч жителей Алтайского края", — говорит директор сети Лилия Каухер.
По ее словам, свою популярность сеть кафе сохранила и сейчас, когда альтернатив и вариантов предостаточно. Ведь в Manhattan-pizza по-прежнему очень вкусно. Здесь готовят из свежих, в том числе и алтайских, продуктов без использования полуфабрикатов. Вот почему вкусно поесть здесь можно практически в любое время дня.
Новое кафе в ТРЦ "Пионер" стало десятым в сети точек общепита Manhattan-pizza в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Горно-Алтайске. В Барнауле также действует служба доставки, обрабатывающая сотни заказов в сутки.
Кафе Manhattan-pizza печёт и американскую сытную пиццу на толстом тесте, и классическую итальянскую на тонком хрустящем. Абсолютно все меню готовится "с ножа" профессиональными поварами, так что за вкус и качество можно не волноваться. В начинке — копчености, мясо, колбаса, грибы, овощи, настоящий сыр "Моцарелла", ананасы, соусы. Все самое вкусное и свежее.
В меню – 18 видов пиццы, включая классические варианты вроде "Маргариты" и "Пепперони" и эксклюзивный "Де-Люкс". В дополнение к основному меню – салаты, бургеры, мексиканские закуски, десерты и напитки.
В Manhattan-pizza всегда вкусно и качественно!
Сеть кафе Manhattan-pizza
Барнаул, пр. Ленина, 102в, ТРЦ "Пионер"
Барнаул, пр. Строителей, 25
Барнаул, ул. Попова, 86, ТЦ "БУМ"
Барнаул, Павловский тр-т, 251в, ТРЦ "Европа"
Барнаул, пр. Красноармейский, 47а, ТЦ "СИТИ-центр"
Барнаул, ул. Балтийская, 16. ТЦ "Праздничный"
Новоалтайск, ул. Деповская, 22, ТЦ "ПАРК"
Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 11, ТЦ "Панорама"
Рубцовск, ул. Тракторная, 17, ТЦ "Радуга"
Бийск, ул. Советская, 205/2, ТЦ "Ривьера"
Служба доставки Manhattan-pizza. Тел. 22-66-22, 22-66-99
http://www.manhattan-pizza.ru/
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