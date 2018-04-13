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Главбух детсада в Славгороде похитила почти 900 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно

Фото: element-dv.ru

Бывшего главного бухгалтера одного из славгородских детских садов осудили за хищение бюджетных средств в размере 876 тысяч рублей.

Как сообщили в краевой прокуратуре, женщина, занимая должность главбуха и используя служебное положение, оформляла электронные реестры зачисления денежных средств в качестве заработной платы.

"При этом указывала заведомо ложные для нее сведения, завышая сумму денежных средств, подлежащих перечислению лично ей. Таким образом, за весь вышеуказанный период времени она обманным путем похитила денежные средства в общей сумме свыше 876 тысяч рублей за период работы с 2013 по 2017 год", — уточняют в надзорном ведомстве.

Женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, суд удовлетворил требования славгородского комитета по образованию на сумму причиненного местному бюджету ущерба.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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