Фото: altai-krai.sledcom.
В Бийске и на территории Бийского района с 10 по 12 апреля прошло масштабное тактико-специальное учение по пресечению теракта. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Отмечается, что отработка действий сил и средств оперативного штаба велась в режиме реального времени, на основании непрерывно поступающих новых данных. В первые два дня в Бийском районе искали лица, которые, в соответствии с оперативной информацией, могли иметь связь с террористами и планировали совершить "теракт".
12 апреля прошли основные тактико-специальные учения, объединившие все группы оперативного штаба, которым было нужно решать поступающие задачи в рамках своей компетенции: от блокирования захваченных территорий, освобождения "заложников", оказания им медицинской и психологической помощи до тушения крупных очагов возгорания, обезвреживания "взрывчаток" и штурма условных террористов.
В Следственном комитете отмечают, что основным объектом, условно захваченным "террористами", стал филиал ФГБОУ ВО "Алтайский государственный университет" в Бийске. По легенде, рано утром группа вооруженных автоматами злоумышленников проникла в учебное заведение, когда там находились мирные граждане — студенты, преподаватели и персонал. В ходе переговоров от "боевиков" был получен ряд требований, включая предоставление продуктов и лекарств, а также крупных денежных сумм, транспорта и немедленное освобождение "соратников".
Отмечается, что важным аспектом в рамках учений стала проверка действий группы блокирования, которая сразу же выдвинулась на место после прохождения сигнала. Полицейские и подразделения УФНС ВНГ России оперативно блокировали филиал АлтГУ и заключили территорию вокруг учебного заведения в зону оцепления.
Другой важной задачей стала отработка силами оперативного штаба мероприятий при введении различных уровней террористической опасности в зоне оперативной ответственности с развертыванием пунктов временного размещения, пишут в пресс-службе.
Работу групп оперативного штаба специально усложняли. Так, потребовав машину "скорой" для якобы оказания медпомощи раненым "заложникам", условные террористы, переодевшись в форму врачей, скрылись с захваченного объекта. Оперативникам надо было в максимально короткие сроки найти их, перехватить и обезвредить. Проведенный комплекс оперативных мероприятий закончился штурмом временного убежища "террористов", в ходе которого они были нейтрализованы.
В антитеррористическом учении участвовали подразделения УФСБ России, ГУ МВД России, ПУ ФСБ России, ГУ МЧС России, СУ СК России, УФНС ВНГ России, ФСО России, УФСИН России по Алтайскому краю, Алтайского ЛУ МВД России, Минобороны РФ, органы местного самоуправления. Всего свыше 500 человек и до 60 единиц техники, включая авиацию, беспилотники, БТР и взрывотехническую станцию УФСБ России по Алтайскому краю.
Руководитель оперативного штаба в Алтайском крае отметил, что участники учения показали нужный уровень подготовки. Выявленные недочеты в будущем будут исправлены.
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