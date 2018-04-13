Фото: yugopolis.ru
Таганский суд Москвы постановил заблокировать популярный мессенджер Telegram в России, передает ТАСС.
Такое решение огласила в пятницу, 13 апреля, судья Юлия Смолина.
Напомним, что с требованием заблокировать мессенджер выступил Роскомнадзор. Причиной иска стало то, что основатель Telegram Павел Дуров не выполнил требование ФСБ и не передал ключи для декодирования сообщений.
На рассмотрение иска Таганскому суду понадобилось всего 20 минут. Еще спустя 40 минут решение было вынесено.
Комментарии
О блокировке Телеграмм узнала из Телеграмм ))
Это было последнее сообщение от Телеграмм, Владислава)))))
Когда уже интернет заблокируют?