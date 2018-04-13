Фото: 22.mchs.gov.ru
Спасатели продолжают работу в зоне паводка на Алтае — в регионе остаются подтопленными 14 жилых домов, 476 приусадебных участков в 36 населенных пунктах, сообщили в ГУ МЧС по краю.
На работах в подтопленных территориях задействовано около полутора тысяч человек, в том числе более 700 человек от МЧС России. В экстренном ведомстве подчеркивают, что спасателями ведется постоянный мониторинг обстановки, в том числе с применением авиационных средств.
С начала развития паводковой ситуации в крае с низменных участков было откачано более 300 тысяч кубометров воды. Для жителей населенных пунктов, находящихся в зоне паводка, организована доставка питьевой воды, хлеба и продуктов.
Адресную помощь оказали примерно трем с половиной тысячам человек.
Напомним, что в крае действует режим ЧС. Развернут оперативный штаб ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Телефон "горячей линии" по вопросам паводковой обстановки: 8-(3852)-20-25-86.
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