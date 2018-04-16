Мифы и правда о контактных линзах

Миллионы людей сегодня считают, что линзы – это удобно и современно. Почти столько же называют съемные линзы опасными для здоровья и уверены, что их применение влечет массу неудобств. Давайте разбираться, где правда, а где вымысел.
Миф 1. Линзы пережимают сосуды глаз
Неверно. Современные линзы выполнены из плотно прилегающего материала, но о пережатии сосудов не может быть речи. Также современные материалы, которые используются при изготовлении линз, являются кислородопроницаемыми, а потому глаз "дышать" может. Ну и если пациент соблюдает правила ношения линз, то глаза не будут испытывать кислородное голодание.
Миф 2. Линзы провоцируют заболевания глаз
Неправда. При соблюдении простых правил гигиены можно не беспокоиться о том, что при использовании контактных линз возникнут какие-либо заболевания глаз. А правила действительно просты: мыть с мылом руки перед тем, как надевать и снимать линзы, обязательно снимать корректоры зрения на ночь, использовать в качестве контейнеров только специально рекомендованные для этого емкости. И ни в коем случае не носить линзы с вышедшим сроком годности.
Миф 3. Линзы могут выпасть из глаз
Нет. Первые линзы действительно были не слишком плотными и могли смещаться. Но современные мягкие линзы очень тонкие, гибкие и эластичные, что способствует максимальной "сцепке" с глазным яблоком. Правильно подобранные линзы полностью повторяют его изгибы и никуда выпасть не могут даже при интенсивных физических нагрузках.
Миф 4. Линза может сместиться и попасть за глазное яблоко
Разумеется, это неправда. В глазу линзе просто негде "потеряться". Бывают, конечно, случаи, когда, забыв о линзе, человек начинает сильно тереть глаз или интенсивно удалять макияж с век и ресниц. Но тогда линза может лишь немного сместиться со зрачка. Но и в этом случае снять ее довольно легко, а после извлечения необходимо просто промыть ее специальным дезинфицирующим раствором.
Миф 5. При линзах нельзя пользоваться косметикой
Можно. Однако наносить косметические средства на веки и ресницы нужно после установки линз. В случае попадания частиц косметики на линзу ее следует снять, промыть в спецрастворе и снова аккуратно установить. Уже вечером действовать стоит в обратном порядке: сначала нужно снять линзы, затем макияж.
Миф 6. Линзы можно промывать водой
Нет. Даже в очень качественной и фильтрованной воде присутствуют нежелательные примеси, они могут воздействовать на контактную линзу не лучшим образом. При ношении линзы, промытые в обычной воде, могут причинять дискомфорт и даже стать причиной попадания инфекции в глаза. Для очистки линз используют специальные растворы.
Миф 7. С линзами нельзя плавать
Да, лучше этого не делать. В бассейнах и уж тем более открытых водоемах вода далека от идеальной. Кроме того, при попадании такой воды на линзы может снизиться качество последних, да и возникновение инфекции не исключено. Можно использовать, конечно, однодневные линзы в этих случаях, но лучше их вовсе снять или надевать плотно прилегающие очки для плавания.
Миф 8. Линзы защищают глаза от ультрафиолетового излучения
Сегодня существуют линзы с пометкой UV, но даже это не дает 100% гарантии защиты глаз от солнечного излучения. Потому ношение солнцезащитных очков в таком случае более оправданно и разумно.
Миф 9. Нельзя носить линзы при простуде
Правда. Во время острой респираторной вирусной инфекции глаза, в частности, испытывают дефицит слезной жидкости, что может привести к развитию инфекционных заболеваний. По этой причине на время болезни лучше не пользоваться контактными линзами. Рекомендация носит временный характер и направлена исключительно на избежание возможных осложнений.
Миф 10. Контактные линзы можно носить всю жизнь
А вот здесь немало споров. Кто-то может без проблем использовать линзы десятилетиями, а кто-то уже через несколько лет отмечает ухудшение состояния глаз и зрения. Кроме того, результат зависит от ряда факторов — соблюдения правил ношения линз, уровня иммунитета, возраста и т.д. Врачи рекомендуют при использовании линз периодически давать глазам "отдых", надевая очки.
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Комментарии
в начале 2000-х линзы можно было носить неделю и снимать 1 раз в этот период, имели срок годности 6 месяцев. Ныне же технологии отчего-то позволяют носить только 1 день, обязательно снимать на ночь , и срок годности 2 месяца. Да здравствует прогресс. Или это жадность?
Из собственного опыта: До 40 лет, потом появляется необходимость периодически снимать очки, чтобы что-то разглядеть. До момента когда первый раз образуется камень на роговице. Раз образовался - будет образовываться всегда под линзой.