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В Госдуму внесен законопроект об ответных мерах на санкции США

, ИА "Амител"
Инициатива будет обсуждена на Совете Госдумы, проработана с экспертами и правительством

Фото: regnum.ru

Главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, который предусматривает ответ на американские санкции против РФ. Об этом пишет РИА "Новости".

"В ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к России мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создание препятствий для работы российского бизнеса", — цитирует агентство слова председателя нижней палаты парламента журналистам.

По словам Володина, законопроект будет обсужден на Совете Госдумы при участии представителей всех фракций, разослан в регионы и проработан с экспертами и правительством. После этого его рассмотрят на ближайшем заседании Госдумы.

В пресс-службе нижней палаты парламента добавили, что законопроект разработан в качестве ответной меры на недружественные и неконструктивные действия Соединенных Штатов, а также на введение санкций против РФ.

Вице-спикер ГД Сергей Неверов рассказал, что законопроект не распространяется на ввоз товаров для личного пользования.

Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский добавил, в свою очередь, что в рамках законопроекта правительство определит список американцев, которым запретят въезд в РФ.

Напомним, в пятницу Минфин США объявил о расширении ограничительных мер в адрес Москвы. В санкционный перечень включили 24 чиновника и предпринимателя, а также 14 компаний. При этом Вашингтон отметил, что ограничения не связаны с какими-либо конкретными событиями, а обусловлены "беззастенчивыми тенденциями поведения России по всему миру".

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

13.04.2018 16:25
- гость -

законопроект не распространяется на ввоз товаров для личного пользования
-------------------

Почему!? Без личных компов и айфонов жизнь возможна, а вот без медицинского оборудования и станков нет.

0  0
13.04.2018 16:57
- гость -

Правительству видней.

0  0
13.04.2018 17:40
месный

барнаул бомбить не будут?

0  0
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