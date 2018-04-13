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Главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, который предусматривает ответ на американские санкции против РФ. Об этом пишет РИА "Новости".
"В ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к России мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создание препятствий для работы российского бизнеса", — цитирует агентство слова председателя нижней палаты парламента журналистам.
По словам Володина, законопроект будет обсужден на Совете Госдумы при участии представителей всех фракций, разослан в регионы и проработан с экспертами и правительством. После этого его рассмотрят на ближайшем заседании Госдумы.
В пресс-службе нижней палаты парламента добавили, что законопроект разработан в качестве ответной меры на недружественные и неконструктивные действия Соединенных Штатов, а также на введение санкций против РФ.
Вице-спикер ГД Сергей Неверов рассказал, что законопроект не распространяется на ввоз товаров для личного пользования.
Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский добавил, в свою очередь, что в рамках законопроекта правительство определит список американцев, которым запретят въезд в РФ.
Напомним, в пятницу Минфин США объявил о расширении ограничительных мер в адрес Москвы. В санкционный перечень включили 24 чиновника и предпринимателя, а также 14 компаний. При этом Вашингтон отметил, что ограничения не связаны с какими-либо конкретными событиями, а обусловлены "беззастенчивыми тенденциями поведения России по всему миру".
Комментарии
законопроект не распространяется на ввоз товаров для личного пользования
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Почему!? Без личных компов и айфонов жизнь возможна, а вот без медицинского оборудования и станков нет.
Правительству видней.
барнаул бомбить не будут?