Фото: сайт барнаульского автовокзала

Барнаульский автовокзал продолжает сокращать количество рейсов из-за уменьшения пассажиропотока. За последние десять лет было закрыто около 30% всех рейсов, а поток пассажиров сократился на 25%. К тому же автовокзалу теперь приходится конкурировать и с различными интернет-приложениями, которые предлагают услуги по перевозке пассажиров. Впрочем, уже в ближайшее время предприятие намерено нанести по ним "большой удар". Amic.ru побеседовал с исполнительным директором некоммерческого партнерства "Автомобильные перевозчики Алтая" Алексеем Богдановым и узнал подробности грядущих перемен в работе автовокзала.

- Насколько серьезной является проблема сокращения рейсов?

- В 2008 году мы перевезли 2 миллиона 160 тысяч пассажиров, а за прошлый год – 1,6 миллиона. Сокращение около 30%. Закрываются не маршруты, а рейсы. Раньше из Барнаула в Бийск было 35 рейсов, сегодня 23. Автобусы просто пустые.

- А как эта ситуация отражается на работе автовокзала?

- Издержки у нас остаются на прежнем уровне: количество же работников предприятия не меняется. Затраты на коммунальные те же, как и налоги, а доходная часть серьезно сокращается. Плюс к этому инфляция, и в итоге получается, что прибыль становится все меньше и меньше. Мы способны в сутки перевозить 10 тысяч пассажиров, а сейчас перевозим чуть меньше трех тысяч. Поэтому всех перевозчиков, которые к нам идут, мы охотно встречаем. Буквально недавно объявился перевозчик из Киргизии, который хочет открыть маршрут Бишкек — Барнаул. Мы будем оказывать ему всяческую поддержку. Путь не близкий, но у нас есть проходящий маршрут Томск — Бишкек. Особенно в летнее время на него сложно купить билеты.

- Один из факторов сокращения пассажиров — влияние интернет-ресурсов. Каким образом вы будете конкурировать с такими приложениями, как BlaBlaCar, "Попутчик"?

- Наши специалисты в области IT-технологий уже работают над разработкой аналогичной программы, которая будет называться BlaBlaBus. Это будет уникальным проектом для всей России. Любой пользователь сможет скачать на свой телефон данное приложение. С его помощью он сможет в режиме онлайн видеть расписание движения всех автобусов, которые идут. В кратчайшие сроки можно составить удобный маршрут, дать заявку водителю, и он заберет пассажира в необходимом месте. В летний период к нам часто обращаются люди, которые уезжают отдыхать в Республику Алтай и не знают, как вернуться из Манжерока в Барнаул. Сейчас мы работаем над тем, чтобы создать электронное расписание по Алтайскому краю, выпустить приложение на телефон, чтобы через него пассажир мог забронировать или приобрести билет. У водителей будут установлены мониторы, на которых они будут видеть, сколько человек к нему подсядет на каждой остановке. Это будет большой удар по BlaBlaCar. Планируем запустить приложение к середине июля. Сейчас над этим работает около 20 программистов.

- А вы уже обговорили с перевозчиками, как они будут устанавливать всю необходимую аппаратуру для работы приложения?

- Сейчас с нами работает около 120 перевозчиков. Мы выбираем наиболее крупных из них, имеющих в парке комфортабельные автобусы, на которых мы установим мониторы. Это дорогое удовольствие. На каждый автобус потребуется около 12 тысяч рублей.

- Люди хотят комфорта. Они отказываются ездить на автобусах без кондиционеров, поэтому предпочитают попутный автотранспорт. Удается ли обновлять автобусный парк?

- Вы видите, что происходит. Буквально за два дня некоторые автобусы подорожали на 1,5 миллиона рублей (из-за обвала рубля, который произошел на предыдущей неделе — прим. редакции ). Поддержка, которую нам обещали в плане предоставления тарифной ставки на приобретение автобусов, не выполняется. Краевые власти утверждают, что у них очень мало средств. Нам приходится конкурировать с железной дорогой. При этом "Алтай-Пригороду" ежегодно выделяется из краевого бюджета 300 миллионов рублей. Местные авиалинии также развиваются. Там на каждого пассажира предусмотрена субсидия в размере 3 тысяч рублей.

- На сколько за последние годы выросли цены на билеты в таких условиях?

- Цены у нас заниженные. При этом их никто не регулирует, и перевозчики сами могут их устанавливать. Все понимают, что свободой этой уже все наелись, некоторые пытались завышать стоимость. В результате люди переставали ездить. На некоторых маршрутах у нас работают разные перевозчики. Это идет во благо пассажиров, потому что в таких условиях невозможно задирать цены. Сейчас мы работаем над тем, чтобы внедрить бонусную программу, чтобы по принципу авиаперевозчиков на разных маршрутах получать баллы. Будем вести персональный учет всех пассажиров, чтобы заинтересовать человека накапливать бонусы. Они будут являться скидками на приобретение билетов. Такая система будет внедрена у нас уже летом. Для примера, каждая пятая-шестая поездка в Новосибирск может теперь быть бесплатной.

- Как оцениваете первый год работы программы по безналичному расчету?

- За последний месяц по безналичному расчету мы обслужили 12% всех пассажиров. Считаю, что это очень достойные результаты. Начинали мы с 1-2%, поэтому не собираемся отказываться от этой услуги.

- Провожающие теперь не могут пройти на вокзал без билета. Это связано с федеральным законодательством. Вызвало ли это жалобы среди пассажиров?

- На студентов, которые встречают сумки, это никак не повлияло. Для встречающих у нас есть специальная площадка. Я дал команду охране пропускать провожающих с большими сумками. Если они видят, что у людей тяжелые сумки, сами помогают им. Мы пытаемся максимально выйти из этой неприятной ситуации и избегать конфликтов. Тем не менее есть недовольные, пишущие письма. Приходится объяснять, что это не наше решение. При этом на вокзале стало больше порядка. Ежедневно на объекте работают 10 охранников, 40 камер видеонаблюдения мониторят ситуацию. Сейчас уже праздно болтающиеся люди уже не могут попасть на вокзал. В перспективе мы планируем установить турникеты в зоне посадки, чтобы пассажиры могли проходить по штрих-коду на билете.

- Как оцениваете работу парковочной зоны возле автовокзала? У многих автолюбителей она вызвала неоднозначную реакцию.

- Площадку для автомобилей мы не рассматриваем в качестве коммерческого проекта для получения прибыли. Для нас парковка очень убыточная. В прошлом году от этой территории получили 600 тысяч убытков. Мы затратили около 6 миллионов на ее создание, облагородили территорию, уложили новый асфальт, установили ограждение. У нас и нет цели зарабатывать на парковке. Эта территория долго была головной болью. Все было загажено. Теперь все стало удобнее для людей, мы обеспечили бесплатный проезд на 20 минут. Пока жалоб от людей нет, поэтому менять работу парковочной зоны мы не собираемся. Парковку мы рассматриваем как объект благоустройства, некоммерческий проект.

- Прокуратура там нашла нарушения.

- Это действительно так, но в ближайшее время мы все их устраним.

- А что дальше? Собираетесь ли вкладывать средства в реконструкцию автовокзала?

- Каких-то сверхзадач ставить мы не собираемся, например, ломать вокзал и строить новый. Я много видел автовокзалов в стране. Наш — один из лучших с технологической и эстетической точки зрения. Естественно, мы проводим косметический ремонт. В ближайших планах – сделать нижний зал ожидания, заменим сиденья на современные.

- Как вы относитесь к застройке "Локомотива", которую ведет "Мария-Ра"? У вас были претензии к этому проекту. Чем все завершилось?

- Мне жаль людей, которые здесь будут жить и постоянно слышать локомотивы, автобусы, объявления. Думаю, что здесь будет не жилье, а офисные помещения.

- Перевозчики утверждают, что из-за нового закона о тахографах могут полностью исчезнуть пригородные маршруты. Каждый из них стоит около 50 тысяч рублей. Это реальное развитие событий?

- Это реальная угроза. На эту ситуацию должны обратить внимание власти, чтобы оказать поддержку.

- Помимо Бишкека, какие еще направления в ближайшее время могут появиться?

- Я не вижу в пределах Алтайского края, куда развиваться. У нас есть задумка открыть направление до Шерегеша. Полтора года назад перевозчик получил разрешение на оказание услуг, но пока не вышел на рынок. Мы также смотрим на юг — соседний Казахстан. Также в ближайшей перспективе могут появиться маршруты до столицы Хакасии Абакана и Бурятии Улан-Удэ. Иногда появляются перевозчики, которые прощупывают ситуацию.