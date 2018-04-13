Фото: rusdialog.ru
Чеченский лидер Рамзан Кадыров считает, что стоит подумать о продлении полномочий президента более чем на два срока. Об этом пишет "Интерфакс".
"Я считаю, что мы можем принять решение о продлении сроков полномочий главы государства, не ограничиваться двумя", — цитирует издание слова Кадырова.
По мнению главы Чечни, россияне и государственные институты должны инициировать такое решение.
"Народ, Совет Федерации, Госдума, другие государственные институты должны инициировать и принять такое решение, собрать подписи и вынести на всенародный референдум. Я уверен, в итоге все поддержат это", — полагает он.
Также Кадыров выразил мнение, что в данный момент альтернативы Владимиру Путину нет.
"Конечно, у нас есть достойные люди, но если мы хотим лучшего, то лучше Путина сейчас просто нет, я такого не вижу!" - заявил он, выразив мнение, что Россия может продлить сроки полномочий лидера страны по аналогии с Китаем и Германией.
Комментарии
Рамзан Ахматович молодой, понимает что у его не завидное будущее после ухода путина со своей должности. Уже сейчас задумываться стал.
Лизнул так лизнул!
я против
Народ, Совет Федерации, Госдума, другие государственные институты должны инициировать
Давайте все что после НАРОДА уберем?
"Конечно, у нас есть достойные люди, но если мы хотим лучшего, то лучше Путина сейчас просто нет, я такого не вижу!" - заявил он, выразив мнение, что Россия может продлить сроки полномочий лидера страны по аналогии с Китаем и Германией.
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А что Кадыров вообще видит , что полезного он сделал в стране ? Сколько денег республика принесла в бюджет России ? Как он определяет достойный человек или не достойный ? С Германией и Китаем сравнивает , где с экономикой все нормально, страны нормально развиваются. В нашей стране надо каждые 3-4 года менять и президента и все правительство, и думу, а они как присоски присосались и не оторвать их от кормушки, а ведь как рабы на галерах работают , отдыхать им надо.
Я вот не пойму, они реально верят что деньги и власть возьмут с собой на тот свет?
Началась кампания по продвижению должности "вечный президент". То ли еще будет...
Ему ясак платят он и доволен
Народ уже воет от его "реформ" и правительства. Так продолжаться не может.
И,при этом,все отлично понимают,что эти выборы были подтасованы,и этот-то срок нелигетимен.
Пока народ позволяет, можно что угодно делать.