Фото: top-antropos.com, kulturologia.ru
15 апреля 1951 года в Лондоне прошел первый официальный конкурс красоты — Мисс Мира.
Примечательно, что придумал "Мисс Мира" обычный рекламный агент Эрик Морли, которого попросили организовать что-нибудь необычное для рекламы танцевального зала "Мекка" во время проведения Британского фестиваля. В 1953 господин Морли стал директором компании "Мекка" и организатором ежегодного конкурса красоты.
Какими были первые победительницы, смотрите в нашей фотоленте.
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