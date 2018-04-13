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Суд вынес приговор в отношении жителя Барнаула, которого признали виновным в совершении разбойного нападения.
Как сообщили в краевой прокуратуре, в конце декабря прошлого года горожанин, находясь в одном из барнаульских кафе, увидел у потерпевшего значительную сумму денег.
"Когда потерпевший сел в автомобиль такси, он на другом автомобиле такси проследовал за последним в поселок Казенная Заимка, где вышедшему из автомобиля потерпевшему осужденный нанес удар в лицо, причинив закрытый перелом носа, а после потери последним сознания похитил у него сотовый телефон и денежные средства 10 тысяч рублей", — уточняют обстоятельства случившегося в надзорном ведомстве.
Личность злоумышленника удалось установить посредством установленной в автомобиле такси системы навигации.
В прокуратуре добавляют, что еще до рассмотрения дела судом причиненный ущерб потерпевшему был возмещен родителями осужденного.
В итоге барнаульца приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Приговор не вступил в законную силу.
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