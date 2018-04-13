Фото: partyadela.ru
Первый комплекс почвообрабатывающей сельхозтехники на сумму порядка 10 миллионов рублей доставит алтайское предприятие в холдинговую компанию республики Татарстан "Красный восток". Об этом сообщает "Алтайская правда".
Издание подчеркивает, что переговоры с участием замминистра сельского хозяйства Алтайского края Николая Титова и главы Алтайского научно-исследовательского института технологии машиностроения Сергея Омельченко уже прошли.
Всего в Татарстан до конца года поставят технику на сумму 50 миллионов рублей. Вскоре стороны обговорят детали договоренностей. Планы по сотрудничеству есть в отношении еще нескольких татарских компаний. По данным "АП", есть планы развивать сотрудничество с республикой в сфере агропромышленной науки.
За два дня в Казани делегация из Алтайского края также посетила местный маслоэкстракционный завод (производственная мощность - 1 млн тонн масла в год) и самый крупный свинокомплекс.
Комментарии
Новость конечно позитивная, вот только 50 миллионов рублей это совершенно какая-то смешная сумма.