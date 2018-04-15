Фото: Amic.ru
За четыре месяца работы первая платная автомобильная парковка в Барнауле принесла убытков на 600 тысяч рублей, а заполняемость ее пока остается низкой. Но закрывать парковку не планируют. Более того, как утверждает директор некоммерческого партнерства "Автомобильные перевозчики Алтая" Алексей Богданов, несмотря на то, что компания вложила в этот проект около шести миллионов собственных средств, в качестве коммерческого он не рассматривался и не рассматривается.
"Площадку для автомобилей мы не рассматриваем в качестве коммерческого проекта для получения прибыли. Для нас парковка очень убыточная. В прошлом году от этой территории получили 600 тысяч убытков. Мы затратили около 6 миллионов на ее создание, облагородили территорию, уложили новый асфальт, установили ограждение. У нас и нет цели зарабатывать на парковке.", — сообщил директор автовокзала корреспонденту Amic.ru.
В то же время Алексей Богданов сообщил, что менять условия работы парковки не планируется. В первую очередь потому, что сейчас удалось навести на данной территории порядок и создать удобные условия для людей.
"Эта территория долго была головной болью. Все было загажено. Теперь все стало удобнее для людей, мы обеспечили бесплатный проезд на 20 минут. Пока жалоб от людей нет, поэтому менять работу парковочной зоны мы не собираемся. Парковку мы рассматриваем, как объект благоустройства, а не коммерческий проект", — подчеркнул Богданов.
Недавно прокуратура нашла два нарушения на стоянке. Первое — отсутствовала вывеска с наименованием оказывающей услуги организации, ее адресом режим работы и другой положенной информации.
И второе — на территории парковки проверяющие насчитали всего восемь парковочных мест для инвалидов вместо положенных 15-ти. Да к тому же на момент проверки эти места занимали авто без знаков "Инвалид", хотя свободных мест вокруг было предостаточно.
По словам Алексея Богданова, эти нарушения будут исправлены уже в ближайшее время.
Напомним, платная парковочная зона около ж/д и авто-вокзала открылась 25 ноября 2017 года. Стоимость стоянки на час для автомобиля составляет 50 рублей, на сутки — 150 рублей, на месяц — 3 тысячи рублей. При этом первые 20 минут услуги парковки предоставляются бесплатно.
Более подробно о развитии парковочной зоны и автовокзала читайте в понедельник, 16 апреля, в интервью с директором автовокзала Алексеем Богдановым.
Комментарии
В Новосибирске платная парковка тоже пустая.
Гнать надо этого Алексея Богданова! Он со всех деньги собирает, за что можно и за что нельзя, но всё у него убыточное.
А нельзя сейчас эту могильную оградку и шлагбаум втюхать кому нибудь за шесть мульёнов(забрать так сказать Своё)? Или сейчас при новом мЫшлинии уже дураков нет ?