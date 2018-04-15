Воскресенье, 15 Апрель, 07:49

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

А вы посещаете ТРЦ и кинотеатры после трагедии в Кемерово?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 61,43
€ 75,75
464297
6°
Обь
451см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2018Дорожный ремонт - 2018Марафон Победы
Новости

Первая платная парковка в Барнауле принесла убытков на 600 тысяч рублей

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Об этом заявил директор автовокзала Алексей Богданов

Фото: Amic.ru

За четыре месяца работы первая платная автомобильная парковка в Барнауле принесла убытков на 600 тысяч рублей, а заполняемость ее пока остается низкой. Но закрывать парковку не планируют. Более того, как утверждает директор некоммерческого партнерства "Автомобильные перевозчики Алтая" Алексей Богданов, несмотря на то, что компания вложила в этот проект около шести миллионов собственных средств, в качестве коммерческого он не рассматривался и не рассматривается.

"Площадку для автомобилей мы не рассматриваем в качестве коммерческого проекта для получения прибыли. Для нас парковка очень убыточная. В прошлом году от этой территории получили 600 тысяч убытков. Мы затратили около 6 миллионов на ее создание, облагородили территорию, уложили новый асфальт, установили ограждение. У нас и нет цели зарабатывать на парковке.", — сообщил директор автовокзала корреспонденту Amic.ru. 

В то же время Алексей Богданов сообщил, что менять условия работы парковки не планируется. В первую очередь потому, что сейчас удалось навести на данной территории порядок и создать удобные условия для людей.

"Эта территория долго была головной болью. Все было загажено. Теперь все стало удобнее для людей, мы обеспечили бесплатный проезд на 20 минут. Пока жалоб от людей нет, поэтому менять работу парковочной зоны мы не собираемся. Парковку мы рассматриваем, как объект благоустройства, а не коммерческий проект", — подчеркнул Богданов.

Недавно прокуратура нашла два нарушения на стоянке. Первое — отсутствовала вывеска с наименованием оказывающей услуги организации, ее адресом режим работы и другой положенной информации.

И второе — на территории парковки проверяющие насчитали всего восемь парковочных мест для инвалидов вместо положенных 15-ти. Да к тому же на момент проверки эти места занимали авто без знаков "Инвалид", хотя свободных мест вокруг было предостаточно.

По словам Алексея Богданова, эти нарушения будут исправлены уже в ближайшее время.

Напомним,  платная парковочная зона около ж/д и авто-вокзала открылась  25 ноября 2017 года. Стоимость стоянки на час для автомобиля составляет 50 рублей, на сутки — 150 рублей, на месяц — 3 тысячи рублей. При этом первые 20 минут услуги парковки предоставляются бесплатно.

Более подробно о развитии парковочной зоны и автовокзала читайте в понедельник, 16 апреля, в интервью с директором автовокзала Алексеем Богдановым.

Материалы по теме

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

15.04.2018 07:20
- гость -

В Новосибирске платная парковка тоже пустая.

0  0
15.04.2018 07:32
- гость -

Гнать надо этого Алексея Богданова! Он со всех деньги собирает, за что можно и за что нельзя, но всё у него убыточное.

0  0
15.04.2018 07:37
- гость -

А нельзя сейчас эту могильную оградку и шлагбаум втюхать кому нибудь за шесть мульёнов(забрать так сказать Своё)? Или сейчас при новом мЫшлинии уже дураков нет ?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
07:34
"Шишковку" и КДМ в Барнауле сделали местом встреч депутатов с народом 0
07:19
Британка, рожденная в Париже: лучшие фото прекрасной Эммы Уотсон 0
07:03
Элитную квартиру с витражным остеклением продают в Барнауле за 9,85 млн руб 0
06:48
"Мисс мира": какими были победительницы первых конкурсов красоты 0
06:32
Знойные красотки в бикини на белом снегу: заезд в купальниках в Шерегеше 0
06:17
Ветрено и прохладно: прогноз погоды в Алтайском крае на 15 апреля 0
06:01
Первая платная парковка в Барнауле принесла убытков на 600 тысяч рублей 3
23:05
Украинские пограничники задержали россиянина с поддельным паспортом 0
22:02
Депутат Петр Толстой предложил принимать кору дуба вместо западных лекарств 7
21:02
Экс-вокалиста Deep Purple госпитализировали в Минске 3
20:05
Турчинов назвал "адекватной реакцией" авиаудар коалиции по Сирии 3
19:37
Два человека погибли в ДТП на трассе под Новосибирском 0
19:01
МИД Китая прокомментировал авиаудары коалиции по Сирии 10
18:34
Участница команды Авербуха получила травму на шоу "Ледниковый период. Дети" 0
18:06
Дождь и минусовая температура ждут жителей Алтайского края 15 апреля 0
17:32
Франция опубликовала видео удара по Сирии 12
17:09
Легковой автомобиль вылетел на трамвайные пути в Барнауле 2
16:35
ТРЦ "Воскресенье" закрыли в Бийске 1
16:07
Россия потребует созыва экстренного заседания Совбеза ООН по Сирии 26
15:33
Алтайские полицейские задержали дачного вора "по горячим" следам" 1
15:12
Доходы сенатора Керимова за год увеличились в 230 раз 6
14:32
Ученые определили безопасную для организма долю алкоголя 3
14:04
13 сел остаются подтопленными в Алтайском крае 1
13:31
Снежный бикини-заезд: как в Шерегеше прошел массовый спуск в купальниках 4
13:02
Назван самый богатый депутат Государственной думы 8
12:34
"М.Видео" может купить магазины Media Markt в России 0
12:02
Песков объяснил увеличение доходов Путина на 10 миллионов рублей 5
11:41
Бикини и сноуборды: трансляция массового заезда в купальниках в Шерегеше 2
11:38
Парней в медицинских масках разыскивают за кражу 20 роз в Барнауле 9
11:11
Автомобиль протаранил дорожный знак и перевернулся в Барнауле 2
10:38
Минтранс уточнил сроки открытия движения грузовиков по Крымскому мосту 0
10:03
МЧС посчитало оставшееся на эвакуацию время у посетителей ТЦ в Кемерове 2
09:33
Порошенко обратился к Путину на "ты" из-за миротворцев на Донбассе 6
09:14
Где и когда в Барнауле будут писать "Тотальный диктант" 8
09:03
Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии 145
08:33
СМИ: Трамп хочет ударом по Сирии "наказать" Россию 5
08:07
Белый дом назвал "одно из величайших достижений" Трампа 0
08:06
Актер Федор Добронравов привезет свой спектакль на Шукшинский кинофестиваль 1
07:50
Куда сходить на выходных в Барнауле и где побывать 14 и 15 апреля 0
07:34
Захват, рабство и концлагерь: история ветерана Великой Отечественной войны 4
07:19
Тест: как хорошо вы знаете трагедию "Титаника" 1
07:03
Особняк с камином и теплым бассейном продают в Барнауле за 16,5 млн рублей 1
07:00
Гибель "Титаника" и зачем девушке обманывать девятерых: события 14 апреля 2
06:48
Озеро надежды: власти вложат 34 млн рублей в пляж на Манжероке 5
06:32
"Горячий" тренд: в сети набирает популярность новая модель бикини 3
06:17
Сильный ветер, дождь и снег: прогноз погоды в Алтайском крае на 14 апреля 1
06:01
Жена депутата Госдумы от Алтайского края за год "заработала" 2 копейки 9
05:05
СМИ: вертолет с президентом Таджикистана "потерялся" в горах в конце марта 0
04:05
Изможденная Савченко решила прервать голодовку 3
03:05
Доход Матвиенко по итогам 2017 года составил 23 миллиона рублей 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.