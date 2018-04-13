Фото: rutwi.ru
Рабочий завода сельскохозяйственной техники сломал обе ноги, находясь в производственном помещении — по данному факту начата доследственная проверка, сообщили в управлении СКР по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что инцидент произошел 12 апреля в результате падения металлоконструкции.
"В результате произошедшего рабочий завода получил травмы. С переломом голени обеих ног мужчина был доставлен в больницу", — отмечают в Следственном комитете.
Правоохранители выяснят все обстоятельства случившегося, а также установят лиц, ответственных за обеспечение безопасности на заводе.
Комментарии