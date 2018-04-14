В эти выходные краевою столицу посетит новосибирский театр "Пилигримы", артисты которого представят барнаульской публике несколько спектаклей. Первый — для взрослых — "Сны Каштанки" покажут 14 апреля на теАRTральной площадке "Спичка" (Ползунова, 37), начало в 17:00 (12+).
По словам организаторов, "Сны Каштанки" - это театральное событие.Спектакль получил два диплома Новосибирского профессионального театрального фестиваля-премии "Парадиз-2016"!. Для него созданы уникальные куклы и маски,а кроме того, это независимый театральный проект, созданный с большим трепетом и желанием, раскрыть возможности искусства театра кукол, ломающий привычное представление большинства зрителей о театре кукол, как о примитивном, иллюстративном искусстве, адресованным исключительно для детей младшего возраста.
В театрe "Сказка" в это вечер, также покажут кукольный спектакль для взрослых "Евгений Онегин" (14+). Это недавняя премьера, так что все, кто еще ее не видел, стоит обязательно посмотреть.Начало в 17:00.
Любителей народной музыки в субботу ждут в 17:00 в концертном зале "Сибирь". Здесь пройдет "Ярмарка сибирская" (6+). В программе выступление оркестра и ансамблю "Вечерки".
В воскресенье взрослую публику приглашают на концерт Анжелики Варум и Леонида Агутина (6+), которые представят барнаульцам свою новую программу. Мероприятие пройдет в театре Драмы, а начнется в 19:00.
Если вы не знаете, куда сводить ребенка, то в субботу стоит посетить ТРЦ "Galaxy". Здесь в 13:00 начнется семейный праздник "Космофест" (0+).
Горожан ждет большая развлекательная программа – 9 интерактивных площадок с тематическими мастер-классами, играми и фотозоной. Гости смогут погрузиться в космическую робототехнику от алтайского детского технопарка "Кванториум.22", побывать в настоящем планетарии, принять участие в увлекательных экспериментах, конкурсах и выиграть призы. Любители головоломок смогут пройти космический квест, а юные художники – создать уникальные имбирные пряники.
А в воскресение малышей ждут на спектакле "Путаница" (0+) от новосибирского театра "Пилигримы". Начнется он в 11:00 на сцене теАRTральной площадки "Спичка" (Ползунова, 37).
Этот спектакль по произведению Корнея Чуковского "Путаница", с учетом возрастных особенностей, и адресован самому маленькому зрителю от 7 месяцев до 3–4 лет. Как рассказывают организаторы, малыши здесь не только смотрят, но и сами дебютируют в качестве зрителя, познают новое для них театральное пространство. А после сказки дети смогут поближе познакомиться со всеми персонажами, свободно поиграть и построить из кубиков башню.
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