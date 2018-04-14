Известный актер Федор Добронравов станет главной звездой Шукшинского кинофестиваля 2018 года. 25 июля в Алтайском краевом театре драмы имени Василия Шукшина состоится показ спектакля "Чудики".
В первом действии зрители увидят сценическое переложение рассказов "Чередниченко и цирк", "Космос, нервная система и шмат сала","Экзамен", "Микроскоп" и "Миль пардон, мадам", во втором – "Верую!", "Приезжий", "Непротивленец Макар Жеребцов" и "Коленчатые валы".
Вместе с Федором Добронравовым в постановке задействованы артисты ведущих московских театров: актриса Театра имени Евгения Вахтангова Анастасия Королькова, актер Театра Антона Чехова Иван Добронравов, актер Театра сатиры Александр Чернявский и актриса театра "Сатирикон" Наталья Рыжих. Продюсер – Екатерина Сарычева, сценограф – Илария Никоненко, художник по костюмам – Лада Шведова.
Режиссером-постановщиком спектакля выступил преподаватель Театрального института имени Бориса Щукина и Всероссийского государственного института кинематографии имени Сергея Герасимова Александр Назаров.
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