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Жителей Алтайского края в субботу, 14 апреля, ждет не самая лучшая погода — в регионе заметно похолодает в сравнении с предыдущими днями, ожидается сильный ветер.
В отдельных районах синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Дневные температуры составят +2...+7 градусов, по югу до +12 градусов.
Ветер будет северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду.
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В Барнауле также временами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем в краевой столице будет +5...+7 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду.
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