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Бывший глава Степноозерского поссовета Благовещенского района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи завершили расследование уголовного дела в его отношении, пишет пресс-служба СУ СКР по региону.
Предварительно установлено, что в 2015 году обвиняемый, действуя из корыстной или иной личной заинтересованности, вопреки интересам службы, на торгах муниципального имущества продал здание кафе своему родственнику по заниженной стоимости. При этом он создал такие условия, что его родственник один участвовал в аукционе по продаже нежилого помещения.
Своими действиями обвиняемый причинил поссовету имущественный ущерб на сумму свыше полумиллиона рублей.
Подчеркивается, что следствие собрало достаточную доказательственную базу и направило уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением на рассмотрение в суд.
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