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Ситуация с блокировкой мессенджера Telegram в России не коррелируется с закрытием доступа к российским сайтам на Украине: речь идет не о нарушении прав пользователей, а о невыполнении требований законодательства. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
"Есть положение законодательства, требующее предоставления определенного набора данных в определенные службы РФ. Выполнение этого условия было способно позволить выйти на консенсус, но, к сожалению, такого консенсуса не удалось достичь, поэтому ситуация полностью, коренным образом отличается от той, которую вы упомянули", — цитирует агентство ответ Пескова журналистам.
Так он отреагировал на просьбу оценить ситуацию с блокировкой мессенджера с точки зрения сделанных ранее заявлений о том, что блокировка российских сайтов и соцсетей на Украине — это нарушение прав граждан этой страны.
В заключение Песков добавил, что "суд решил ограничить доступ к Telegram, ограничение доступа не было самоцелью, никто не собирался запрещать что-то".
Комментарии
Ну вооот !!!
А то вся страна голову ломает, коррелируется не коррелируется.
Все таки, установлю себе Телеграмм. Хорошая вещь.
Тута никакой корреляции вовсе и нет,как можно было бы подумать с первого разу.