Озеро надежды: власти вложат 34 млн рублей в пляж на Манжероке

Фото: altai-republic.ru
Более 34 млн рублей готовы направить власти Республики Алтай на обустройство северо-западной береговой зоны Манжерокского озера – это та часть озера, где уже много лет существует, по сути, стихийный пляж. В рамках этих работ предполагается выполнить благоустройство существующей автопарковки на 87 мест, создать дополнительный выезд, пешеходные дорожки, автобусную остановку, площадки для установки летних беседок на 6-8 человек, пирс, зоны обслуживания, установить туалеты, раздевалки, открытые душевые, урны и контейнеры для мусора.
Также планируется создать зону озеленения, детскую, спортивную, торговую зоны, установить смотровые вышки и медицинский пункт, построить хозяйственные помещения. На всей территории будет установлено наружное освещение, она будет ограждена не глухим забором, пишет портал "Новости Горного Алтая".
В настоящее время объявлен аукцион на выполнение этих работ, он пройдет 14 мая. Максимальная цена контракта составляет 34,5 млн рублей. Согласно проекту, работы должны завершиться уже к 15 июля.
Отметим, что данные работы проводятся параллельно с реализацией большого проекта по экологической реабилитации Манжерокского озера. Цель программы – спасти озеро от гибели, сохранить его первозданность и уникальность. В рамках проекта планируется провести работу по выемке иловых отложений, углублению озера, укреплению берегов, будут расчищены родники и ручьи, питающие озеро, восстановлена его проточность. Работы были начаты в прошлом году, в 2018-м их планируется завершить. Стоимость очистки водоема составляет 73 млн рублей.
Когда все работы по реабилитации будут завершены, в этом месте возникнет всесезонный туристический кластер, включающий горнолыжный, гостиничный, ресторанный, развлекательный комплексы и пляжную зону.
Озеро Манжерокское находится у подножия гор Синюха и Малая Синюха в Майминском районе Республики Алтай в 38 км к юго-западу от Горно-Алтайска на правом берегу Катуни. Длина водного объекта (располагается на высоте 423 м над уровнем моря) — 1112 м, максимальная ширина 400 м, глубина — 2,8 м, площадь — 37,6 га. В 2 км от озера стоит одноименное село.
Питание озера осуществляется за счет ручьев, атмосферных осадков и грунтовых вод. Вода в Манжероке имеет грязно-зеленый цвет, невысокую прозрачность (60-180 см), летом прогревается до 22 C. Озеро является популярным местом отдыха туристов. С 2008 года рядом с Манжероком строится горнолыжный комплекс.
Название озера связывают с алтайскими словами "Мащурек" и "Манин саягон оро", означающие в первом случае "туманная гора", во втором — "огороженная котловина". Также озеро имело монгольское название "Доингол" ("Князь-озеро"). Этим названием пользовались во второй половине XIX века, сейчас оно не используется.
Комментарии
она будет ограждена не глухим забором
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Ну и понятно, начнётся сбор денег с посетителей.