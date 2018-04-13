Фото: news.ngs.ru
Новосибирские следователи просят помощи в розыске 30-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве охранника в караоке-баре "Ухо & Медведь", пишет портал "НГС.Новости" со ссылкой на СУ СКР по Новосибирской области.
Портал отмечает, что Иван Зыбарев, по версии следствия, стрелявший в охранника, объявлен в федеральный розыск. Всех, кто знает о его местонахождении, просят обращаться по телефонам: 203-57-39 или 02.
"Конфиденциальность гарантируется", — подчеркнули в ведомстве.
Уточняется, что днем ранее, 12 апреля, был задержан второй обвиняемый по делу — 37-летний брат стрелка. По данным следствия, этот мужчина еще до стрельбы накинулся на охранника и начал избивать его. Новосибирца обвиняют в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью".
В Следственном комитете рассказали, что ссора между охранником и отмечавшим день рождения 37-летним новосибирцем началась из-за того, что мужчина отказался сдавать в гардероб верхнюю одежду. Поддержать именинника пришли гости, включая его 30-летнего брата. Охранник продолжал настаивать на своем, из-за чего мужчина набросился на него, а брат новосибирца выстрелил охраннику в голову. После этого браться и гости сбежали из бара. Раненый охранник скончался в медицинском учреждении.
Комментарии
ссора между охранником и отмечавшим день рождения 37-летним новосибирцем началась из-за того, что мужчина отказался сдавать в гардероб верхнюю одежду
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Люди реально животными становятся. Это всё заслуги зомбоящика.