Фото: pravda-tv.ru
В 1932 году ленинградский завод "Коминтерн" выпустил 20 советских телевизоров. Так началась телевизионная эра в СССР. Правда, по сути, это был не телевизор в прямом смысле, а малогабаритная ТВ-приставка к радиоприемнику.
А вот в 1938 году на Александровском радиозаводе началось производство электронных телевизоров "АТП-1", которые работали на 9 лампах. Первым массовым советским телевизором считается КВН-49. Стоили телевизоры в те годы более 900 рублей.
Самые популярные телевизоры, выпущенные в СССР, смотрите в нашей фотоленте.
Комментарии
А какие телевизоры в России производятся? И сколько в них отечественных деталей?
Ох,намучился и я с ними в своё время,особенно с теми,которые постарше,начиная с "Рассвета".А вот насчёт цены сомневаюсь,за 38-ой год не скажу,но в бреженвские времена цветные ламповые стоили от 640 полновесных советских рублей.
Горизонт, который на третьей с конца фотке, уже не ламповый. Был у нас такой