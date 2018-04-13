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Блокировка мессенджера Telegram технически может начаться в течение часа после его включения в реестр запрещенной информации Роскомнадзором (РКН). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу "Ростелекома".
Напомним, ранее Таганский суд Москвы разрешил РКН заблокировать мессенджер в РФ немедленно, не дожидаясь решения апелляции. По решению суда, блокировка будет действовать до тех пор, пока Telegram не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей.
В "Ростелекоме" рассказали, как проходит процедура блокировки.
"Выгрузка из реестра Роскомнадзора происходит автоматически. После этого начинается процесс ограничения доступа к запрещенному ресурсу. Это может занять до часа", — цитирует агентство сообщение пресс-службы компании.
Ранее 13 апреля в РКН сообщили, что мессенджер будет заблокирован после получения соответствующего решения Таганского суда.
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