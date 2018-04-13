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Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующих никаких действий от пользователей. Такое заявление сделал основатель мессенджера Павел Дуров на своей странице во "ВКонтакте", пишет РИА Новости.
При этом он отметил, что доступность Telegram без VPN не гарантирована.
Кроме этого, Дуров предупредил, что в первые часы блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и, скорее всего, будут медленно работать.
Кроме этого основатель Telegram пообещал, что, независимо от наличия блокировки, мессенджер ранит возможность централизованно рассылать уведомления всем пользователям из РФ, информируя о развитии ситуации.
Напомним, в пятницу, 13 апреля, суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России. Причиной этого стал отказ мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования.
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