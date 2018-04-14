Фото: Евгений Парилов/ vk.com/grelkafest
Массовый заезд на сноубордах и горных лыжах в купальных костюмах проходит в Шерегеше в рамках фестиваля GrelkaFest в субботу, 14 апреля.
Организаторы мероприятия подчеркивают, что спуск будет рекордным по количеству участников. Старт заезда назначен на 12:00. Утром в субботу желающие прокатиться в бикини на своих сноубордах или горных лыжах прошли специальную регистрацию на участие в мероприятии.
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