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Уголовное дело возбуждено после крушения военного вертолета Ка-29 в акватории Балтийского моря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.
Уточняется, что дело возбуждено по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".
Агентство пишет, что посадка и взлет Ка-29 с борта военного корабля отрабатывались в темное время суток. После выполнения упражнения вертолет ушел на новый круг. После того, как экипаж не вышел на связь, были организованы поисково-спасательные работы, во время которых были найдены обломки Ка-29.
Военные следователи выясняют причины крушения воздушного судна.
Напомним, что в результате произошедшего погибли два летчика.
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