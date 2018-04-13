Фото: vk.com/grelkafest
Читатели портала Amic.ru смогут увидеть 14 апреля массовый бикини-заезд участников фестиваля GrelkaFest, который проходит в Шерегеше — транслировать это событие будет Макрорегион Западная Сибирь компании ТТК.
"Солнце — как в Таиланде, снег — как в Австрии, тусовка — как на Ибице!" — таков девиз мероприятия.
Рекордный по количеству участников спуск в купальных костюмах стартует ровно в полдень
Читатели нашего портала смогут увидеть бикини-заезд в режиме реального времени благодаря Макрорегиону Западная Сибирь компании ТТК, транслирующей это событие. Не пропустите!
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