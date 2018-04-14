Фото: avito.ru
Особняк площадью 447 квадратных метров продают на улице Дивной в Барнауле за 16,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Дом построен по проекту известного барнаульского архитектора, выполнено витражное остекление, ландшафтный дизайн.
На первом этаже дома находится зал с камином, столовая, гостевая комната, санузел, прачечная, хозяйственная комната и помещение с теплым бассейном. Везде обустроены теплые полы.
На втором этаже – четыре спальни, два санузла, гардеробная. В подвале имеется помещение свободного назначения, погреб и котельная.
Первый этаж — под чистовую отделку. Второй этаж — с полной отделкой. Оборудована система видеонаблюдения.
"Дом имеет четыре выхода на территорию. Имеется гараж на три авто с автоматическими воротами плюс парковка на два авто. Система полива по всему участку. Большая кирпичная беседка для отдыха", — добавляет автор объявления. Также на участке имеется теплица.
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