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Люди, которые предпочитают ночной образ жизни, на 10% более склонны к ранней смерти, чем любители встать пораньше. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на журнал Sciencedaily и результаты исследования американских ученых из Северо-Западного университета.
Участниками исследования стали порядка 500 тысяч британцев. Специалисты выяснили, что в результате хронического недосыпания у "сов" больше шансов подорвать свое здоровье по сравнению с "жаворонками". Кроме того, предпочитающие поздний подъем люди склонны чаще болеть.
Биолог Мальком фон Шанц отмечает, что в подстроенном под "жаворонков" мире ежедневными ранними подъемами "совы" подвергают организм стрессу. По словам ученого, игнорировать данную проблему больше нельзя. Исследователь подчеркивает, что обществу нужно пересмотреть рабочий режим для "сов", позволяя таким людям позже приходить и уходить с работы.
Специалисты установили, что на формирование "утреннего или вечернего" типа личности в равной степени влияют генетика и окружающая среда. Медики рекомендуют "совам" строго придерживаться определенного распорядка дня, а также стараться заниматься важными делами пораньше утром.
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