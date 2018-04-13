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Рэпер Василий Вакуленко (Баста) исполнил решение Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону и выплатил рэперу Кириллу Толмацкому (Децл) 350 тысяч рублей компенсации за оскорбления в соцсетях. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя Толмацкого Романа Лалаян.
"Вакуленко исполнил решение суда, всё взыскано через судебных приставов", — сообщил он, добавив, что полученные деньги направлены на благотворительность.
Агентство отмечает, что изначально Толмацкий подал в суд четыре иска на общую сумму в четыре миллиона рублей. Позднее иски объединили в один. Ростовский областной суд оставил решение Октябрьского суда в силе в ходе рассмотрения апелляционной и кассационной жалоб.
Напомним, суд обязал Басту выплатить компенсацию Децлу за оскорбления в соцсетях. Конфликт рэперов начался с того, что Толмацкий пожаловался в Twitter на громкую музыку в клубе Басты, на что тот ему грубо ответил. Это стало поводом для первого иска.
Вакуленко заявлял в суде, что его реплики не принесли Толмацкому моральных страданий. Баста считал, что Децл, подавая в суд, пытался "привлечь к себе внимание". Представитель Толмацкого уверял, что, напротив, имела место травля со стороны Вакуленко, который "на протяжении года оскорбляет человека".
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