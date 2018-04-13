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Участник шоу "Comedy Баттл" на канале ТНТ Андрей Жмакин умер от сердечной недостаточности. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на страницу Кубанского государственного аграрного университета, в котором учился Жмакин.
Уточняется, что молодой человек скончался в ночь на 11 апреля после судейства финальной игры КВН в КубГАУ. "Ему было 24 года", — подчеркивается в сообщении.
Издание пишет, что Жмакин играл в КВН в студенческие годы, был активным участником университетской команды. После окончания вуза он занялся стендап-комедией и пробовал свои силы в телепроектах. Он успешно прошел отборочные туры и поучаствовал в записи нескольких передач.
Артист стал известен после участия в "Comedy Баттл" и "Открытый микрофон" на ТНТ. Сообщается, что у артиста осталась четырехлетняя дочь.
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