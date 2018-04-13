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Представитель Таганского суда объяснила, почему было принято решение о немедленной блокировке Telegram. Об этом пишет "Интерфакс".
Уточняется, что в ходатайстве Роскомнадзора о немедленной блокировке мессенджера говорилось, что, так как Telegram не предоставляет ключи для расшифровки сообщений юзеров, то через него могут распространяться данные, которые "можно использовать для совершения противоправной деятельности".
Напомним, судья Юлия Смолина в пятницу, 13 апреля, рассмотрела требование РКН и приняла решение о немедленной блокировке мессенджера.
Юристы Telegram пообещали добиваться отмены данного решения в Мосгорсуде. Тем не менее, их жалоба, согласно Гражданско-процессуальному кодексу, не приостановит исполнение судебного решения.
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