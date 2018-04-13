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Смертельная авария с участием BMW X5 и "КамАЗ-55111А" произошла в Алтайском крае. Об этом сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Уточняется, что автомобили столкнулись в пятницу, 13 апреля, в 15:30 на 138-м километре трассы "Р-256". На место сразу же прибыли сотрудники Госавтоинспекции для оказания помощи пострадавшим и организации движения.
Согласно предварительным данным, виновником ДТП является 39-летний водитель иномарки. Он ехал со стороны Новосибирска в сторону Барнаула, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дистанцию до впереди движущейся машины, в результате чего столкнулся с грузовиком, ехавшим в попутном направлении. За рулем КамАЗа находился мужчина 1977 года рождения.
В результате аварии на месте скончалась 41-летняя женщина-пассажир иномарки. Водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения разной степени тяжести, ему оказали медпомощь. Водитель КамАЗа не пострадал.
Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства ДТП.
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