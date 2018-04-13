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Спецслужбы России не менее пяти лет следили за экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. Об этом пишет РБК, ссылаясь на канал Sky News и цитируемое им письмо британского советника по нацбезопасности Марка Седвилла к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.
Позднее письмо советника опубликовали на сайте британского правительства. Согласно данным Лондона, специалисты ГРУ (Главного управления Генерального штаба ВС, военной разведки) с 2013 года отслеживали переписку Юлии Скрипаль по электронной почте. В письме говорится, что интерес российской разведки к Скрипалям датирован, как минимум, 2013 годом, когда аккаунты электронной почты Юлии "стали целью для киберспециалистов из ГРУ".
Также в письме к генсеку НАТО Седвилл рассказывает о спецподразделении российской разведки, которое было создано в 2000-х годах. Оно занималось изучением отравляющих веществ и способов их применения. Согласно данным британской разведки, один из изучавшихся методов предусматривал нанесение нервно-паралитического яда на дверные ручки. Отмечается, что самая высокая концентрация вещества, которым отравили Скрипалей, оказалась на входной двери дома бывшего полковника ГРУ в Солсбери.
Напомним, Скрипалей нашли без сознания на скамейке рядом с ТЦ в Солсбери 4 марта. В Лондоне считают, что их отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок".
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