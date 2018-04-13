Фото: svoboda.org
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в минувшем году заработал 14,343 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отметим, что декларация о доходах была опубликована вечером в пятницу, 13 апреля.
Уточняется, что в собственности Пескова имеются две квартиры и доля в еще одной квартире, а также машина Mercedes-Benz V 250.
Супруга официального представителя Кремля фигуристка Татьяна Навка в прошлом году заработала 200,385 миллиона рублей. В ее собственности находятся два земельных участка, два жилых дома, четыре квартиры, три автомобиля и мотовездеход Yamaha.
Комментарии
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в минувшем году заработал 14,343 миллиона рублей
А где? 39 тыс средняя по стране на 12 = 468 тысяч.... все остальное усами насосал