Фото: youtube.com
Певица Вера Брежнева упала на выступлении в четверг, 12 апреля, в зале "Крокус Сити Холл" в российской столице. Об этом пишет Life, ссылаясь на опубликованный в сети ролик.
Во время инцидента певица исполняла песню "Близкие люди". Брежнева споткнулась или, по словам очевидцев, запуталась в юбке и упала после того, как спустилась в зал к зрителям. Подняться артистке помог один из охранников.
Затем певица спокойно продолжила выступать, а позднее иронично прокомментировала неловкое падение.
"Не всегда лёгок путь артиста", — заявила Брежнева.
Подчеркивается, что в момент падения певица якобы продолжила "исполнять" песню, однако в сети Брежневу обвинили в использовании фонограммы.
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