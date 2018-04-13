Суббота, 14 Апрель, 00:53

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

А вы посещаете ТРЦ и кинотеатры после трагедии в Кемерово?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 61,43
€ 75,75
467296
11°
Обь
434см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2018Дорожный ремонт - 2018Марафон Победы
Новости

Путин заработал более 18 млн рублей за 2017 год

, ИА "Амител"
В 2015 году он заработал на 10 миллионов меньше

Фото: pikabu.ru

Доход российского лидера Владимира Путина за 2017 год составил свыше 18,7 миллиона рублей. Об этом пишет Life, ссылаясь на декларацию, опубликованную на сайте Кремля.

Согласно размещенному на портале документу, Путин владеет квартирой размером 77 квадратных метров и гаражом, а также тремя автомобилями: двумя "ГАЗ М21" и "Нивой" с прицепом "Скиф". Земельного участка площадью 1500 квадратных метров в собственности у президента больше нет.

Издание напоминает, что в 2015 году Путин заработал 8,86 миллиона рублей, а за год до этого его доход составлял 7,654 миллиона рублей. В 2015 году Путин решил урезать себе зарплату на 10%.

Добавим, что в пользовании у Путина находится еще одна квартира в 153,7 квадратных метра с гаражным местом в 18 квадратов.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
00:01
Барнаулец рассказал о "бутылочном острове" посреди Пивоварки 0
23:58
Самый богатый сенатор от Алтайского края в 2017 году заработал 5,6 млн 0
23:34
Семь человек стали жертвами аварии в Вологодской области 0
23:14
Путин заработал более 18 млн рублей за 2017 год 0
22:54
Вера Брежнева запуталась в юбке и упала на концерте в Москве 0
22:32
Стало известно, сколько заработал Песков за 2017 год 2
22:13
СМИ: спецслужбы РФ пять лет следили за Скрипалями 1
21:54
Женщина скончалась при столкновении BMW и КамАЗа в Алтайском крае 1
21:28
Суд объяснил решение о немедленной блокировке мессенджера Telegram 0
21:12
24-летний участник "Comedy Баттл" скончался в Краснодаре 1
20:53
Рэпер Баста выплатил Децлу 350 тысяч рублей за оскорбления в соцсетях 1
20:29
Ученые выяснили, почему "совы" рискуют умереть раньше "жаворонков" 0
20:04
GrelkaFest: массовый бикини-заезд можно будет увидеть на Amic.ru 1
19:56
Следователи возбудили уголовное дело после крушения Ка-29 на Балтике 0
19:28
Дуров прокомментировал блокировку Telegram 0
19:08
Коротко о главном: рост цен, блокировка Telegram и прогноз погоды на лето
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 13 апреля
18:48
Ростелеком рассказал, когда может начаться блокировка Telegram 0
18:28
Новосибирца объявили в федеральный розыск после убийства охранника в баре 1
18:11
Песков объяснил, с чем связано решение о блокировке Telegram 3
17:51
Алтайского экс-чиновника будут судить за продажу здания родственнику 0
17:35
Главбух детсада в Славгороде похитила почти 900 тысяч рублей 2
17:26
Очевидцы сообщили о сильном подтоплении Черницкого кладбища в Барнауле 2
17:13
Упавшая металлоконструкция сломала обе ноги рабочему в Павловске 0
17:02
Молодой барнаулец устроил погоню на такси, чтобы совершить разбой 3
16:50
Алтайский край будет поставлять в Татарстан почвообрабатывающую технику 1
16:33
Кадыров выступил за продление президентского срока для Путина 25
16:23
Фура и легковушка столкнулись на проспекте Строителей в Барнауле 2
16:15
В Госдуму внесен законопроект об ответных мерах на санкции США 3
16:03
Дома и участки подтоплены паводком в 36 населенных пунктах Алтайского края 0
15:49
Только сильно не увлекайтесь: как собирать валежник и не нарушать закон 0
15:41
Суд постановил заблокировать мессенджер Telegram в России 10
15:34
Стоп-кадр. Время цветов-первоцветов пришло в Барнаул 1
15:23
Захваченное "террористами" здание АлтГУ освободили на учениях в Бийске 0
15:12
Шедшего по трассе мужчину насмерть сбили в Алтайском крае 2
15:01
Все на пляж: стала известна дата открытия купального сезона в Барнауле 2
14:50
На выставку Ван Гога: картины знаменитого художника показывают в Барнауле 1
14:41
Инженера бийского предприятия будут судить за смерть сотрудника от взрыва 1
14:34
Симфонический оркестр Resonance выступит в Барнауле с рок-хитами 0
14:21
Стоп-кадр. Открытие "купального сезона" в Барнауле 6
14:13
Легкоатлету Сергею Шубенкову разрешили выступать в нейтральном статусе 20
14:02
Бийчанин упал с пятого этажа, спускаясь из окна по самодельной веревке 0
13:52
Amic предлагает читателям написать письма ветеранам Великой Отечественной 1
13:40
Дожди и мокрый снег: какая погода ждет Алтайский край на выходных 0
13:32
Telegram попросил суд отложить заседание по блокировке мессенджера 2
13:21
Сухой закон: Дугин рекомендовал не продавать спиртное барнаульцам 9 мая 11
13:14
Закон о соцсетях: в чем суть и что изменится для пользователей, если его примут 8
13:08
Военный вертолет Ка-29 разбился в районе Балтийского моря 8
13:01
Почти Катунь: горожане обсуждают "сумасшествие" Барнаулки 4
12:50
Водитель сбил насмерть пешехода на трассе в Алтайском крае 2
12:32
Создатель "Новичка" назвал "идиотизмом" его использование в Британии 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.