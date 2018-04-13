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Не менее семи человек, включая ребенка, стали жертвами аварии с участием микроавтобуса и грузовика в Вологодской области. Об этом в пятницу, 13 апреля, пишет RT, ссылаясь на ТАСС и его источник в экстренных службах.
"В результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля, по предварительным данным, погибли семь человек", — заявил источник, добавив, что среди жертв аварии один ребенок. Двух пострадавших доставляют в больницу.
Life добавляет, что от удара микроавтобус перевернулся. Также сообщается, что, согласно предварительным данным, водители грузового автомобиля и микроавтобуса не смогли разъехаться на трассе и столкнулись.
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