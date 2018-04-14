Фото: vk.com/barneos22
Житель столицы Алтайского края обнаружил "бутылочный остров" на реке Пивоварка. Сообщение об этом появилось в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
По словам барнаульца, "остров" видно с моста через реку Пивоварку в районе Булыгино. Мужчина отмечает, что размеры "острова" довольно внушительные.
"Печально осознавать, что это природное явление создано нашими руками..." — пишет барнаулец, добавляя, что не ищет виноватых и никого не обвиняет.
В заключение мужчина отметил, что, возможно, среди кучи мусора есть и "его бутылка", и призвал горожан быть бережнее к окружающей среде.
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