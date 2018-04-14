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Роскомнадзор (РКН) внес сайты Telegram web.telegram.org и t.me в реестр запрещённой к распространению в РФ информации. Об этом пишет Life, ссылаясь на сайт ведомства.
Подчеркивается, что пока доступ к сервису открыт. Более того, даже стоит отметка "Доступ не ограничивается".
Издание отмечает, что сервис telegram.org на данный момент не включен в реестр.
Уточняется, что РКН в понедельник, 16 апреля, направит адреса Telegram на выгрузку операторам связи и интернет-провайдерам для начала блокировки мессенджера.
Напомним, в пятницу, 13 апреля, Таганский суд Москвы удовлетворил иск ведомства о блокировке Telegram. Причиной стал отказ представителей мессенджера предоставить ключи шифрования по запросу ФСБ.
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