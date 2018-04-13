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Самый богатый сенатор от Алтайского края в 2017 году заработал 5,6 млн

, ИА "Амител"
Сравниваем доходы и имущество Сергея Белоусова, Михаила Щетинина, Владимира Полетаева и Татьяны Гигель

Фото: facebook.com

Члены Совета Федерации отчитались о доходах за 2017 год. Каждый из четверки алтайских сенаторов (по два представителя от Алтайского края и Республики Алтай) показал результат, близкий к прошлогодним цифрам.

Лидером, как и в 2016 году, стал представитель Алтайского Заксобрания Сергей Белоусов. Согласно декларации, доход г-на Белоусова за минувший год составил 5,648 млн рублей (ранее – 5,821 млн рублей). Отметим, что у сенатора, по видимому, изменилось семейное положение: из декларации "исчезла" супруга Белоусова. По итогам 2016 года ее доход был равен 14,127 млн рублей.

Сергею Белоусову принадлежат земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства (4600 кв. м), а также садовый участок (300 кв. м), жилой дом (32,2 кв. м) и квартира (119,9 кв. м, принадлежит ½ доли). В пользовании у сенатора находится и служебное помещение – 115,7 кв. м. Транспортных средств, судя по декларации, у Белоусова нет.

Экс-начальник Главэкономики Михаил Щетинин (в СовФед делегирован губернатором Алтайского края) задекларировал 5,535 млн рублей (против 5,71 млн рублей по итогам 2016 года). Супруга сенатора заработала куда более скромные 244,9 тысяч рублей (229,8 тысяч рублей годом ранее).

Сенатору принадлежит земельный участок площадью в 330 кв. м под индивидуальное жилищное строительство. Помимо этого в собственности у губернаторского представителя в Совфеде находится жилой дом на вышеуказанном участке (202,2 кв. м), половина доли квартиры (71,7 кв. м), а также гараж-бокс (24,6 кв. м). Единственный автомобиль, задекларированный г-ном Щетининым – Lexus RX 350.

Кроме того, в пользовании у алтайского сенатора вместе с женой находится служебная квартира площадью в 99,6 кв. м, а еще одна жилплощадь – 71,7 кв. м находится в единоличном пользовании у супруги.

Постарались не отстать от сенаторов из Алтайского края их коллеги из Республики Алтай. Так, выдвиженец от Госсобрания РА Татьяна Гигель смогла заработать за прошедший год 5,024 млн рублей (ранее 5,012 млн рублей), а ее супруг задекларировал 273,4 тысячи рублей (358,2 тысяч рублей за прошлый отчетный период). Сенатору принадлежит квартира (78,5 кв. м), жилой дом (249,6 кв. м), а также земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки (1000 кв. м). В совместном пользовании с супругом находится жилплощадь на 99,4 кв. м, а в пользовании у супруга также обозначена квартира (78,5 кв. м) и жилой дом (249,6 кв. м). Транспортное средство, задекларированное Татьяной Гигель – Nissan Murano.

Наконец, последний представитель "двух Алтаев" в Совфеде (от исполнительной власти РА) Владимир Полетаев задекларировал в качестве дохода 4,617 млн рублей (в 2016 году – 4,607 млн рублей). Бывший замруководителя УФНС по Алтайскому краю не имеет собственной недвижимости, зато у представителя верхней палаты парламента есть квартира в совместном пользовании с женой (99,8 кв. м), а еще одной жилплощадью (112 кв. м) он пользуется вместе с супругой и несовершеннолетним ребенком. В наличии у сенатора есть и собственный автомобиль – Volkswagen Touareg.

К слову, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко показала в 2017 году доход в 23,003 млн рублей, а ее муж – 17,647 млн рублей.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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