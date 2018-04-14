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Пресс-секретарь главы государства Владимира Путина Дмитрий Песков установил ICQ. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Песков отметил, что попробует использовать данный мессенджер как альтернативу Telegram.
"Пробуем пока", — заявил официальный представитель Кремля.
Ранее советник президента по развитию интернета Герман Клименко призывал при блокировке Telegram использовать ICQ.
Напомним, в пятницу, 13 апреля, Таганский суд Москвы решил заблокировать Telegram. Причиной этого стал отказ компании предоставил ФСБ ключи шифрования.
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