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Доходы спикера Совфеда Валентины Матвиенко по итогам минувшего года остались на том же уровне, что и годом ранее. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на данные ее декларации, опубликованной в пятницу, 13 апреля, на сайте верхней палаты российского парламента.
За 2017 год Матвиенко заработала 23 миллиона рублей (в 2016 году — 22,8 миллиона). Ее супруг в 2017-м заработал на 568 тысяч рублей больше — 17,647 миллиона рублей против 17, 079 миллиона в 2016-м.
Также не изменился перечень недвижимого имущества супругов. Председателю Совфеда принадлежат два дачных участка общей площадью 64 сотки, дача размером в 729,4 квадратов, хозблок (255,4 квадратных метра), а также квартира площадью 290,3 квадратных метра.
Зарубежной недвижимости у Матвиенко нет. Ее супруг владеет земельным участком под застройку площадью 40 соток, жилым домом площадью 161,1 квадратов и 2/3 доли в квартире (215,1 квадратных метра).
В пользовании у спикера Совфеда находится служебная дача площадью 730 квадратов. Кроме этого, ей принадлежит авто принадлежит автомобиль Chevrolet Niva 212 300-55.
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