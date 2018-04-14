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Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко намерена прервать объявленную в марте голодовку на три дня. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на "Украинскую правду" и адвоката депутата Олега Соловья.
По словам юриста, его подзащитная прервет голодовку, чтобы пройти допрос на полиграфе. Он должен был состояться 13 апреля, но сотрудники СБУ не смогли завершить процедуру из-за плохого самочувствия Савченко. Сестра депутата Вера рассказала, что "в таком состоянии допрашивать человека на полиграфе не имеет смысла".
По словам Соловья, Савченко три дня будет употреблять незначительные количества продуктов, разрешенных врачом, "чтобы показать обществу, что она не осуществляла инкриминируемых ей преступлений, и завершить процедуру полиграфа в понедельник".
Издание напоминает, что 12 апреля депутат выразила готовность голодать до тех пор, пока не окажется на свободе и не сможет "полноценно защищаться в судах и защищать себя, свою семью, своих близких и украинский народ", а также "полноценно выполнять свою работу как народный депутат Украины и вести политическую деятельность". По словам Веры Савченко, ее сестра потеряла за время голодовки 15 килограммов.
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